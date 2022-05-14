У 40-летней Бритни Спирс случился выкидыш

Американская поп-дива Бритни Спирс поделилась с фанатами печальными новостями.

40-летняя исполнительница вместе со своим женихом потеряла ребенка. У артистки случился выкидыш на ранних сроках беременности.

Об этом она рассказала в своем Instagram и поблагодарила за сочувствие и поддержку.

"С глубочайшей грустью мы должны сказать, что мы потеряли нашего чудо-ребенка на ранних сроках беременности. Это ужасное время для кого-либо из родителей. Может, нам нужно было подождать немного больше, а уже потом делиться хорошими новостями", — написала певица. .

Певица не теряет надежды, что, несмотря на все сложности, они смогут с женихом стать родителями.

"Наша любовь друг к другу — наша сила. Мы будем продолжать пытаться сделать нашу красивую семью большой. Мы благодарны за поддержку", — добавила Бритни.

Отметим, о своей беременности Спирс сообщила в апреле.

У певицы двое сыновей – 16-летний Шон и 15-летний Джеймс. Мальчиков артистка родила в браке с танцовщиком Кевином Федерлайном. Он получил опеку над сыновьями после развода с певицей, поскольку она была признана недееспособной.

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