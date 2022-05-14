У 40-річної Брітні Спірс стався викидень

Американська попдіва Брітні Спірс поділилася з фанами сумними новинами.

40-річна виконавиця разом зі своїм нареченим втратила дитину. В артистки стався викидень на ранніх термінах вагітності.

Про це вона розповіла у своєму Instagram та подякувала за співчуття та підтримку.

"З найглибшим сумом ми повинні сказати, що ми втратили нашу чудо-дитину на ранніх термінах вагітності. Це жахливий час для будь-кого з батьків. Може, нам треба було почекати трішки більше, а вже потім ділитися гарними новинами", - написала співачка.

Співачка не втрачає надії, що попри всі складнощі, вони зможуть з нареченим стати батьками.

"Наша любов одна до одного – наша сила. Ми продовжуватиме намагатися зробити більшою нашу красиву родину. Ми вдячні за підтримку", - додала Брітні.

Зазначимо, про свою вагітність Спірс повідомила у квітні.

Співачка має двох синів – 16-річного Шона і 15-річного Джеймса. Хлопчиків артистка народила у шлюбі з танцівником Кевіном Федерлайном. Він отримав опіку над синами після розлучення зі співачкою, оскільки її визнали недієздатною.

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