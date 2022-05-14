"Допоможіть "Азовсталі": Kalush Orchestra у фіналі "Євробачення-2022" сказав те, на що від нього чекала вся Україна

"Допоможіть "Азовсталі": Kalush Orchestra у фіналі "Євробачення-2022" сказав те, на що від нього чекала вся Україна

У фіналі "Євробачення-2022" спричинив справжній фурор український гурт Kalush Orchestra.

Колектив виступив на арені PalaOlimpico 12-м та приголомшив глядачів нашумілим треком Stefania.

Свій номер конкурсанти не змінюють, тому на сцені учасники гурту постали у тих самих вбраннях, що і в першому півфіналі. Зокрема, фронтмен колективу Олег Псюк постав перед глядачами у фірмовій рожевій панамі та у блискучому жилеті.

Під час виступу гурту глядачі у залі аплодували стоячи. Також присутні голосно підспівували нашим виконавцям.

Після номеру соліст гурту Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!".

До слова, таким закликом гурт, ймовірно, порушив правила "Євробачення". Втім, це колектив зробив заради України. А з відео цей момент не вирізали.

Нагадаємо, представники Франції захопили магічним співом та вогняним шоу. Цього року країну з "великої п'ятірки" представили Alvan & Ahez.

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