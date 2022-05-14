"Це інтелектуальні нулі": Подоляк про дипломатичні перемовини з Росією

За словами Подоляка, можливо говорити з людиною, яка є дійсно інтелектуальною і розуміє причини і наслідки своїх дій. Росія на 80-й день війни говорить, що "все идет по плану" і погрожує світу ядерною зброєю.

Дипломатично і політично можна вирішити будь-які питання, якщо проти тебе сидить адекватна людина. Але 80 днів вже триває війна. Політичне керівництво Росії вже має об'єктивну картинку, але ще й досі неадекватно оцінюють те, що вони роблять.

Про це 14 травня під час телемарафону сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Подивіться на виступи Лаврова, на це "розмовляй з павліном". Подивіться на їхній рівень. Це інтелектуальні нулі. Це люди, які мають 80 мінус інтелект. Як з ними можна про щось говорити? Це не можливо", - зазначив він.

За словами Подоляка, можливо говорити з людиною, яка є дійсно інтелектуальною і розуміє причини і наслідки своїх дій. Розуміє хоча б на три кроки вперед, що буде далі. Тоді можна вести з ними переговори.

"Сьогодні ми бачимо, що люди виходять на 80-й день (війни. - Ред.): "У нас все идет по плану, ребята. Мы же говорили вам три дня будем воевать в Украине. За три дня на колени их поставим". Коли люди кажуть, що "у нас все по плану на 80-й день війни" і паралельно з цим вони починають погрожувати світові ядерною зброєю - це говорить про те, що ці люди неадекватно сприймають оточуючий світ", - резюмував він.

Також Подоляк розповів, що війна триватиме доти, поки Україна не деокупує усі свої території, які незаконно анексувала Росія. Це необхідно для того, щоб російські окупанти більше ніколи не напали на Україну.

Подоляк назвав армію РФ мародерами і ґвалтівниками

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