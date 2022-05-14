Бойцы ООС отбили 12 российских атак и нанесли потери оккупантам: бои еще в шести локациях продолжаются

Бойцы ООС отбили 12 российских атак и нанесли потери оккупантам: бои еще в шести локациях продолжаются

Украинские военные из состава группировки Объединенных сил в течение 14 мая отбили 12 атак российских военных, еще в шести локациях продолжаются бои. Ситуация сложная, но контролируемая.

Силы ООС нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Так, за сутки военнослужащие уничтожили восемь вражеских танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей.

В то же время подразделения противовоздушной обороны сбили шесть российских беспилотников типа "Орлан-10" и тактический разведывательный беспилотник "Элерон".

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию больших калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", — отметили в штабе.

Напомним, в этот же день украинские защитники ликвидировали 80 оккупантов в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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