Бойцы ООС отбили 12 российских атак и нанесли потери оккупантам: бои еще в шести локациях продолжаются

Украинские военные из состава группировки Объединенных сил в течение 14 мая отбили 12 атак российских военных, еще в шести локациях продолжаются бои. Ситуация сложная, но контролируемая.
Силы ООС нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Так, за сутки военнослужащие уничтожили восемь вражеских танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей.
В то же время подразделения противовоздушной обороны сбили шесть российских беспилотников типа "Орлан-10" и тактический разведывательный беспилотник "Элерон".
"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию больших калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", — отметили в штабе.
Напомним, в этот же день украинские защитники ликвидировали 80 оккупантов в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Читайте также:
- "Хорошо попали на Херсонщине": Арестович сообщил о "накрытии" пункта управления высокого уровня
- "Враг совершает артиллерийские обстрелы": в Генштабе сообщили о ситуации на Запорожском и Южнобужском направлениях
- Оккупанты готовятся к наступлению на Донбассе и продолжают блокировать "Азовсталь" — Генштаб