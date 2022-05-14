Бійці ООС відбили 12 російських атак та завдали втрат окупантам: бої ще в шести локаціях тривають

Бійці ООС відбили 12 російських атак та завдали втрат окупантам: бої ще в шести локаціях тривають

Українські військові зі складу угруповання Об’єднаних сил впротягом 14 травня відбили 12 атак російських військових, ще на шести локаціях тривають бої. Ситуація складна, але контрольована.

Сили ООС завдали окупантам значних втрат у живій силі і техніці.

Про це повідомили у штабі ООС.

Так, за добу, що минає, військовослужбовці знищили вісім ворожих танків, п’ять артилерійських систем, дев’ять одиниць бойової броньованої техніки, п’ять автомобілів.

Водночас, підрозділи протиповітряної оборони збили шість російських безпілотників типу "Орлан-10" і тактичний розвідувальний безпілотник "Елерон".

"Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", – зазначили у штабі ООС.

Нагадаємо, цього ж дня українські захисники ліквідували 80 окупантів у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Військовий експерт про нову фазу війни та про успішність контрнаступу українських військових

Читайте також: