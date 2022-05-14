Ігор Кондратюк пояснив, чи порушив Kalush Orchestra правила "Євробачення-2022"

У фіналі "Євробачення-2022" під час виступу Kalush Orchestra просто зі сцени попросив допомогти Україні врятувати Маріуполь.

Колектив це зробив заради України, адже у кожного українця болить душа за Азовсталь.

Утім, одразу ж виникло запитання, чи порушив гурт правила "Євробачення". Це пояснив музичний продюсер та шоумен Ігор Кондратюк.

За його словами, це грубе порушення правил міжнародного пісенного конкурсу.

"Kalush вже переміг. Заклик "Save Azovstal" - це грубе порушення правил "Євробачення", але це немає жодного значення для всіх, хто переживає за долю захисників Азовсталі більше, ніж конкурсантів з України", - написав Кондратюк у Facebook.

А тим часом у правилах "Євробачення" вказано, що "заборонені політичні висловлювання; не допускаються нецензурні або образливі висловлювання та комерційні повідомлення". Нічого з цього з вуст музикантів на сцені у Турині не пролунало. До того ж, раніше учасник від Грузії вигукнув після виступу "make love, not war", що у перекладі означає – "займайтеся любов’ю, а не війною".

Також й фани "Євробачення" зазначають, що свої слова Kalush Orchestra узгодив з організаторами конкурсу.

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