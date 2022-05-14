Мобілізували і кинули: у фейковій "ЛНР" жінки перед військкоматом вимагали повернути чоловіків (відео)

Мобілізували і кинули: у фейковій "ЛНР" жінки перед військкоматом вимагали повернути чоловіків (відео)

У тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області жінки влаштували стихійний мітинг через примусову мобілізацію їхніх чоловіків

Вони заявили, що російські загарбники кинули їхніх мобілізованих чоловіків напризволяще в Харківській області.

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський.

Дружини мобілізованих чоловіків з міста Ровеньки, яке від 2014 року перебуває під контролем терористів "ЛНР", влаштували стихійний мітинг біля місцевого військкомату. Вони заявили, що під час відступу у Харківській області російські окупанти виїхали на техніці, а їхніх чоловіків кинули напризволяще.

Вони також вимагали зустрічі з ватажком терористів "ЛНР" Леонідом Пасічником. Проте інший терорист, з яким спілкувались жінки телефоном заявив, що ті "подавали письмове звернення до військкомату".

"Жителі Донбасу для Росії - це просто витратний матеріал, якого нікому не шкода", - наголосив Денис Казанський.

Нагадаємо, окупанти силоміць депортують мешканців Попасної до тимчасово окупованих ще у 2014 році територій Луганської області.

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