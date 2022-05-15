Kalush Orchestra тріумфально переміг на "Євробаченні-2022"

Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania підкорив публіку "Євробачення-2022".

Колектив став переможцем цьогорічного конкурсу та зробив нашу державу господинею наступного.

В сумі артисти отримали 631 бал - від журі (192) та внаслідок голосування глядачів з країн-учасниць (439).

Заповітну 12-ку музикантам поставили Польща, Молдова, Румунія, Литва та Латвія. 10-кою Україну нагородили Ісландія, Франція та Німеччина.

Таким чином, Kalush Orchestra стали третіми, хто приніс Україні перемогу у "Євробаченні": дебютувала у цій ролі 2004-го року запальна Руслана зі своїми "Дикими танцями", а 2016 року тріумфувала Джамала із проникливим хітом 1944.

Публіка туринської арени PalaOlimpico гучними оплесками вітала переможців, а самі зірки не стримувала радісних емоцій.

Зауважимо, протягом останніх двох місяців букмекери пророкували перемогу представникам України.

Нагадаємо, Kalush Orchestra у фіналі "Євробачення-2022" сказав те, на що від нього чекала вся Україна. Колектив закликав допомогти Маріуполю та "Азовсталі".

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