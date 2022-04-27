Рада может вернуть пошлины на ввезенные в Украину авто

Рада может вернуть пошлины на ввезенные в Украину авто

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили для собственного пользования.

Нардепы сетуют, что из-за отмены платного растаможивания автомобилей бюджет потерял 350 млн гривен.

Страница законопроекта №7311 появилась на сайте парламента.

В части таможенных платежей предлагается возобновить налогообложение:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы);

для транспортных средств, ввозимых гражданами;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

Авторы законопроекта обратили внимание, что за первую неделю в результате действия освобождения от налогообложения растаможки авто, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило 350 млн гривен. Ежедневно сумма льгот составляет более 100 млн грн. За это время было ввезено более 3 тысяч автомобилей, нередки случаи ввоза авто премиум класса без пошлины.

"Поддержка этой инициативы есть, тянуть с ней не будем, поэтому, я думаю, что в ближайшее время рассмотрим", – заявил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в комментарии "Украинским новостям".

Ранее сообщалось, что украинцы скупают авто в Европе из-за отмены пошлины. На границах выстраиваются километровые очереди.

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