"Почему этот танк стоит": на Волыни демонтировали памятник советским танкистам

"Почему этот танк стоит": на Волыни демонтировали памятник советским танкистам

В городе Владимир Волынской области был демонтирован памятник, установленный в честь советских танкистов.

Демонтаж памятника, который был установлен в 1982-м, дался не легко. Он ведь весит 30 тонн. Кроме того, спецтехнике было сложно добраться до постмента.

Об этом пишет "Общественное" со ссылкой на городского голову Игоря Паленко.

Для демонтажа советского танка были привлечены три крана и погрузчик. "Успешно сняли с пьедестала. Когда нам привозили помощь поляки, литовцы, то поднимали вопросы по этому танку. Говорили, почему этот танк стоит и направлен на Европу", – рассказал Игорь Паленко.

Пьедестал, на котором стоял танк, останется на месте. Жители общества будут решать, что установить на нем. Сам танк временно был передан на хранение одной из воинских частей.

Суспільне

Как сообщалось, в Житомире решили демонтировать танк, стоящий на городской площади Победы. "Танк-победитель", как его называют житомиряне, установили в честь 20-й годовщины Победы над немецкими войсками во Второй мировой войне и освобождения города от оккупации. Впрочем, на фоне войны России против Украины, технику решили демонтировать.

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