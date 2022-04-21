В Хмельницком демонтируют русскоязычные вывески

На днях исполнительный комитет Хмельницкого городского совета решил бороться с вывесками в городе, надписи которых сделаны на языке страны-агрессора России.
К слову, в Хмельницком таких собралось – это и названия детских магазинов, и ветаптек, и мастерских.
Соответствующий проект решения был опубликован на сайте горсовета.
Демонтируют вывески по следующим адресам:
- Каменецкая, 52 ("Ателье");
- Каменецкая, 70 ("Компьютеры ЭВМ. ЧП Тебляшкин В.А.");
- Каменецкая, 84 ("Ветаптека "Багира");
- Свободы, 24 ("Ремонт японских мопедов);
- Владимирская, 49 ("Аляска. Кожа. Меха");
- Вайсера, 33 ("Дом инструмента");
- Староконстантиновское шоссе, 2 ("Планета авто. Запасные части");
- Панаса Мирного, 30 ("Вкусняшка");
- Прибужская, 8 ("Котеин");
- Грушевского, 45 ("Перетяжка автосалонов. Реставрация мягкой мебели. Ремонт сумок, чемоданов, кожгалантер");
- Каменецкая, 17/1 ("Таврия В", фасад, с ул. Подольской);
- Каменецкая, 17/1 ("Таврия В", фасад, с ул. Каменецкой);
- Староконстантиновское шоссе, 26 ("Таврия В");
- Заричанская, 3 ("Таврия В" express);
- Трудовая, 6а (Таврия В");
- Староконстантиновское шоссе, 2/1 Б (Таврия В);
- Каменецкая, 38 ("Носорог");
- Бандеры, 2/1 а ("Носорог");
- Староконстантиновское шоссе, 2/1 Б ("Носорог");
- Львовское шоссе, 55/1 ("Носорог").
Как сообщалось, в Хмельницком около 20 улиц нуждаются в переименовании: Гагарина сменит название на Героев Мариуполя. На первом этапе переименования планируют взяться за улицы в центральной части города. Следует отметить, что именно на улице Гагарина расположен Хмельницкий горсовет.
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