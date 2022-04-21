В Хмельницком демонтируют русскоязычные вывески

На днях исполнительный комитет Хмельницкого городского совета решил бороться с вывесками в городе, надписи которых сделаны на языке страны-агрессора России.

К слову, в Хмельницком таких собралось – это и названия детских магазинов, и ветаптек, и мастерских.

Соответствующий проект решения был опубликован на сайте горсовета.

Демонтируют вывески по следующим адресам:

Каменецкая, 52 ("Ателье");

Каменецкая, 70 ("Компьютеры ЭВМ. ЧП Тебляшкин В.А.");

Каменецкая, 84 ("Ветаптека "Багира");

Свободы, 24 ("Ремонт японских мопедов);

Владимирская, 49 ("Аляска. Кожа. Меха");

Вайсера, 33 ("Дом инструмента");

Староконстантиновское шоссе, 2 ("Планета авто. Запасные части");

Панаса Мирного, 30 ("Вкусняшка");

Прибужская, 8 ("Котеин");

Грушевского, 45 ("Перетяжка автосалонов. Реставрация мягкой мебели. Ремонт сумок, чемоданов, кожгалантер");

Каменецкая, 17/1 ("Таврия В", фасад, с ул. Подольской);

Каменецкая, 17/1 ("Таврия В", фасад, с ул. Каменецкой);

Староконстантиновское шоссе, 26 ("Таврия В");

Заричанская, 3 ("Таврия В" express);

Трудовая, 6а (Таврия В");

Староконстантиновское шоссе, 2/1 Б (Таврия В);

Каменецкая, 38 ("Носорог");

Бандеры, 2/1 а ("Носорог");

Староконстантиновское шоссе, 2/1 Б ("Носорог");

Львовское шоссе, 55/1 ("Носорог").

Как сообщалось, в Хмельницком около 20 улиц нуждаются в переименовании: Гагарина сменит название на Героев Мариуполя. На первом этапе переименования планируют взяться за улицы в центральной части города. Следует отметить, что именно на улице Гагарина расположен Хмельницкий горсовет.

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