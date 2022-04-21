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У Хмельницькому демонтують російськомовні вивіски

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У Хмельницькому демонтують російськомовні вивіски

Фото з відкритих джерел

Днями виконавчий комітет Хмельницької міської ради вирішив боротися з вивісками у місті, написи яких зроблені мовою країни-агресорки Росії.

До слова, у Хмельницькому таких назбиралося - це і назви дитячих магазинів, і ветаптек, і майстерень.  

Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті міськради.

Демонтують вивіски за такими адресами:

  • Кам’янецька, 52 ("Ателье");
  • Кам’янецька, 70 ("Комп’ютери ЭВМ. ПП Тебляшкін В.О.");
  • Кам’янецька, 84 ("Ветаптека "Багира");
  • Свободи, 24 ("Ремонт японских мопедов);
  • Володимирська, 49 ("Аляска. Кожа. Меха");
  • Вайсера, 33 ("Дом инструмента");
  • Старокостянтинівське шосе, 2 ("Планета авто. Запасные части");
  • Панаса Мирного, 30 ("Вкусняшка");
  • Прибузька, 8 ("Котеин");
  • Грушевського, 45 ("Перетяжка автосалонов. Реставрация мягкой мебели. Ремонт сумок, чемоданов, кожгалантер");
  • Кам’янецька, 17/1 ("Таврия В", фасад, з вул. Подільської);
  • Кам’янецька, 17/1 ("Таврия В", фасад, з вул. Кам’янецької);
  • Старокостянтинівське шосе, 26 ("Таврия В");
  • Зарічанська, 3 ("Таврия В" express);
  • Трудова, 6 а (Таврия В");
  • Старокостянтинівське шосе, 2/1 Б (Таврия В");
  • Кам’янецька, 38 ("Носорог");
  • Бандери, 2/1 а ("Носорог");
  • Старокостянтинівське шосе, 2/1 Б ("Носорог");
  • Львівське шосе, 55/1 ("Носорог").

Як повідомлялося, у Хмельницькому близько 20 вулиць потребують перейменування: Гагаріна змінить назву на Героїв Маріуполя. На першому етап перейменування планують взятися за вулиці в центральній частині міста. Слід зауважити, що саме на вулиці Гагаріна розташована Хмельницька міськрада.  

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