У Хмельницькому вулицю Гагаріна перейменують на Героїв Маріуполя

Декомунізувати вулиці будуть у кілька етапів.

У Хмельницькому близько 20 вулиць потребують перейменування: Гагаріна зміниь назву на Героїв Маріуполя.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Олександр Симчишин.

Також читайте Без Гагаріна і Чехова: у Тернополі хочуть перейменувати вулиці

За його словами, процес декомунізації в місті триває вже шість років. Втім, протягом цього часу не змінили усі назви, пов’язані з Росією.

“Ми робили дуже правильно, що не гарячкували. Бо, наприклад, вулиця Гагаріна називалася б вулицею Старобульварною. В принципі, Старобурвальна - це теж ні про що.Також був та стереотип, що вулиці треба називати Сонячними, Волошковими. Це теж ні про що. Вулиці мають мати чітку ідентифікацію з героїкою нації, яка будує національну державу”, - зауважив він.

На першому етап перейменування планують взятися за вулиці в центральній частині міста. Слід зауважити, що саме на вулиці Гагаріна розташована Хмельницька міськрада.

Частину вулиць хочуть залишити на наступні етапи. Адже війна триває. “У нас є ідея перейменувати вулицю Пушкіна в Чорнобаївську. Побачимо. Цілком можливо. Хороша ідея. Але таких Чорнобаївок може бути ще багато. Тому поле для маневру ми ще залишили”, - наголосив мер міста.

Як повідомлялося, Івано-Франківська міська рада ухвалила рішення про перейменування 25 вулиць у місті, які були названі на честь культурних, політичних та наукових діячів Росії. Зокрема, у місті з'являються вулиці Герїв Маріуполя, Героїв Києва, Василя Сліпака, Пластова і Української Перемоги.

Читайте також: