Ілон Маск намагається придбати Twitter заради "свободи слова"

Найбагатша людина світу пропонує $54,20 готівкою за акцію компанії.

Власник Tesla та SpaceX Ілон Маск запропонував викупити компанію Twitter за понад 43 мільярди доларів, заявивши, що платформу соціальних медіа “потрібно перетворити на приватну компанію”, щоб зміцнити довіру до цієї платформи серед користувачів.

Про це повідомляє Reuters.

Найбагатша людина світу пропонує $54,20 готівкою за акцію, тобто готовий потратити приблизно 43 мільярди доларів.

Минулого тижня Маск повідомив, що придбав 9,2% акцій Twitter і став найбільшим акціонером платформи мікроблогів, яка стала глобальним засобом комунікації для окремих осіб і світових лідерів.

"Я інвестував у Twitter, тому що вірю в його потенціал стати платформою для свободи слова в усьому світі. Однак, оскільки я став акціонером компанії, я усвідомлюю, що в її нинішньому вигляді вона не буде ні процвітати, ні служити цьому соціальному імперативу. Twitter потрібно перетворити на приватну компанію", - заявив він.

Керівник Twitter Параг Агравал зауважив, що Маск уже відмовився стати членом ради директорів. Ця пропозиція обмежила б його правом володіти не більш ніж 14,9 відсотка акцій.

Маск написав у Twitter, що зробив найкращу і остаточну пропозицію. Якщо компанія вирішить відхилити її, він розгляне можливість своєї подальшої участі в ній. "Це не погроза, просто це не буде хорошою інвестицією, якщо не внести необхідні зміни", - написав бізнесмен.

Маск також натякнув на можливість зробити пропозицію викупу акцій безпосередньо акціонерам.

Нагадаємо, cоцмережа Twitter позначила чи повністю видалила понад 50 тисяч твітів із брехнею про війну Росії проти України. Також були заблоковані назавжди понад 75 тисяч облікових записів.

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