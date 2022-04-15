Илон Маск пытается приобрести Twitter ради "свободы слова"

Самый богатый человек мира предлагает $54,20 наличными за акцию компании.

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск предложил выкупить компанию Twitter за более чем 43 миллиарда долларов, заявив, что платформу социальных медиа "нужно превратить в частную компанию", чтобы укрепить доверие к этой платформе среди пользователей.

Об этом сообщает Reuters.

Самый богатый человек мира предлагает $54,20 наличными за акцию, то есть готов потратить примерно 43 миллиарда долларов.

На минувшей неделе Маск сообщил, что приобрел 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером платформы микроблогов, ставшей глобальным средством коммуникации для отдельных лиц и мировых лидеров.

"Я инвестировал в Twitter, потому что верю в его потенциал стать платформой для свободы слова во всем мире. Однако, поскольку я стал акционером компании, я отдаю себе отчет, что в ее нынешнем виде она не будет ни процветать, ни служить этому социальному императиву. Twitter нужно превратить в частную компанию", – заявил он.

Руководитель Twitter Параг Агравал отметил, что Маск уже отказался стать членом совета директоров. Это предложение ограничило бы его правом владеть не более 14,9 процента акций.

Маск написал в Twitter, что сделал самое лучшее и окончательное предложение. Если компания решит отклонить его, он рассмотрит возможность дальнейшего участия в ней. "Это не угроза, просто это не будет хорошей инвестицией, если не внести необходимые изменения", – написал бизнесмен.

Маск также намекнул на возможность сделать предложение о выкупе акций непосредственно акционерам.

Напомним, cоцсеть Twitter обозначила или полностью удалила более 50 тысяч твитов со ложью о войне России против Украины. Также были заблокированы навсегда более 75 тысяч аккаунтов.

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