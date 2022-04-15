15 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

15 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

15 апреля 2022 года – пятница. 51-й день войны России против Украины. 105-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

15 апреля – День работников уголовного розыска Украины. 15 апреля 1919 г. декретом Совнаркома Украины "Об организации судебно-уголовного розыска" было образовано отделение судебно-уголовного розыска и закреплена его правовая база. Обязанности розыска заключались в проведении подготовительной к предварительному следствию деятельности органов обвинения.

15 апреля – Международный день культуры. Его цель – подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира. Эту дату для праздника утвердили в честь принятия в 1935 году международного договора "Об охране художественных и научных заведений и исторических памятников". Он стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

15 апреля – День экологических знаний. Его начали в 1992 году на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро. Там обсуждали проблемы окружающей среды. В частности, было подчеркнуто огромное значение экологического образования населения всех стран мира.

15 апреля – какой сегодня церковный праздник

15 апреля - день памяти преподобного Тита Чудотворца / pixabay.com

15 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Тита Чудотворца. Его еще называли "Ледолам", поскольку в этот день на реках рушился лед. Святой жил в IX веке в Студийском монастыре близ Константинополя. Он отстаивал православное уважение икон во время иконоборческих гонений. За добродетельную жизнь он получил от Бога дар чудотворения. Святой мирно отошел к Господу в глубокой старости.

Святой Тит был покровителем по всем делам, связанным с трудом и прибылью. К нему обращаются, чтобы он помог в делах, сделал работу прибыльной и выгодной, а год успешным, принес процветание и благополучие. Но Тит не дает покровительства тем, кто унывает, сокрушается, ругается и ругается.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 апреля

Какие сегодня именины: Василий, Георгий, Григорий, Ефим, Поликарп.

15 апреля родились:

1452 год – итальянский художник, скульптор, математик Леонардо да Винчи;

1844 год – украинский художник-реалист, портретист, реставратор Теофил Копистинский;

1909 год - художник, член украинского художественного кружка "Зарево" в Кракове, деятель ОУН Роман Сеньков;

1936 год – украинский писатель, журналист, главный редактор журналов «Перец» и «Ус», автор многочисленных книг юмора и сатиры Олег Черногуз;

1938 год – украинский живописец. Член Национального союза художников Украины Роман Беспалков;

1941 год – украинский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Балаян Роман Гургенович;

1987 год - украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012), чемпион летней Универсиады (2013), чемпион мира среди студентов (2008), победитель Кубка Европы (2010), многократный чемпион Украины Александр Гвоздик;

1990 год – британская актриса, модель и активистка по правам человека Эмма Уотсон.

Что нельзя делать 15 апреля

Нельзя допускать конфликтов и подавленного настроения, иначе весь год будешь прозябать в нищете.

Сегодня не рекомендуется проводить операции, уколы или посещать стоматолога.

Что можно делать

Надо собраться всей семьей или позвать близких друзей, которым ты безоговорочно доверяешь, чтобы весело провести вечер за баснями и смешными историями.

Надо посадить деньги в этот день и они непременно "прорастут". Для этого нужно взять обычную монету, посадить ее в цветочный горшок с землей и произнести над ней молитву святого Тита. Деньги нужно поливать весь год. Тогда деньги будут не иссякать из дома, а все дела будут прибыльными.

Памятные события 15 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 15 апреля:

1657 год - Казацкий совет в Чигирине утвердил наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого к его сыну Юрию.

1874 год - непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинов свою собственную выставку.

1912 год - в Атлантическом океане во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом затонул лайнер "Титаник".

1920 год - во время І Зимнего похода остатков Действующей армии УНР черные запорожцы захватили узловую станцию ​​Вознесенск.

1923 год – началось массовое производство инсулина для лечения диабета.

1951 год - в Лондоне впервые состоялся конкурс "Мисс Вселенная".

1955 год - в Чикаго Рэй Крок открыл первую закусочную сеть "Макдональдс".

1994 год - Украина вошла в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена.

2001 год - свою первую победу в гонке "Формула-1" одержал младший брат трехкратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, Ральф Шумахер, на машине "Уильямс" выигравший гран-при на трассе в Сан-Марино

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

15 апреля в народе праздновали Поликарпов день или Барыш-день. В этот день наблюдали за поведением птиц: крик коростеля предвещал хороший урожай летом, а если раньше кричал перепел — к хорошим хлебам и траве на лугах.

В этот день было принято гонять ворон, чтобы они не подлетали к хатам. Верили, если птица каркнет – назовет бесхлебицу. С 15 апреля обычно перебивались из хлеба в квас.

Хозяева на Тита проверяли зерно для посева.

Приметы: