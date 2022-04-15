Астрологический прогноз на 15 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день обмана, соблазна и искушений, которым не только можно, но и нужно противостоять, в противном случае они могут завести очень далеко. Событие, которое на первый взгляд может показаться благоприятным, на деле может сильно разочаровать, поэтому – что бы ни произошло! – не рекомендуется делать скоропалительные выводы.

Символ дня: крылатый шакал – посредник между Изидой и Осирисом.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: морион, агат, гагат.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания, с которыми необходимо бороться без промедления.

Сны дня: сновидения нынешней ночи наглядно покажут, на какой стороне – добра или зла – находится человек.

Афоризм дня: "Что такое вершина? Последняя точка перед спуском" (Бернард Шоу).

Геометрическая фигура дня: овал – символ вечности и круговорота жизни.

Магия и мистика дня: день благоприятен для духовной и эзотерической литературы.

Табу дня: не стоит играть в азартные игры – даже в "подкидного дурака" можно проиграть много денег.

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