Любовный гороскоп на апрель 2022 года

Произойдут яркие события в чувственно – эмоциональной сфере, особенно во второй половине месяца. Это поможет улучшить существующие отношения, а также повлечет за собой положительные изменения в социальной жизни, профессиональной деятельности, общественных связях.

Венера и Марс, отвечающие за любовные взаимоотношения, в апреле переходят (Венера – с 05.04, Марс – с 15.04) ) в знак стихии Воды – Рыбы. После резких и непредсказуемых энергий Водолея, апрель принесет плавность, духовность, нежность в сферу личных отношений. На первый план выходит не чисто физическая тяга к партнеру или интерес к материальным благам, а глубокая эмоциональная связь, определяющая будущее этих отношений.

Психическое состояние многих людей позволит качественно применять свои сильные качества во внешней деятельности. Причем, социальная активность, волонтерство, помощь нуждающимся, благотворно отразятся на любовной сфере – возможно новое знакомство и начало долгосрочных взаимоотношений. В ближайший месяц, внутренняя сущность и содержание переживаний обусловлено духовными потребностями людей.

Такое понятие как «Безусловная Любовь» станет очевидным для большинства людей. Благодаря романтическому партнеру или просто человеку, в которого тайно влюблены, душевная энергия, инстинкты, духов­ное сознание и артистическая чувствительность достигнут высокого уровня развития.

Апрель – период тайных романтических увлечений, платонической любви или отношений на расстоянии. Любов­ные взаимоотношения из прошлого мо­гут переместиться в настоящее. Также, апрель – время вдохновения и продуктивной творческой деятельности, внутренней регенерации, восстановления после душевных травм.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Первая половина апреля очень активная, личная жизнь насыщена неожиданными поворотами, популярность у представителей противоположного пола достаточно высока. После 15 апреля происходит постепенное погружение в собственные чувства, мир воспринимается иначе, через свои внутренние ощущения. Внешние условия благоприятствуют сближению с желанным партнером, удается сгладить острые углы в отношениях, найти общие точки соприкосновения по многим вопросам.

ТЕЛЕЦ

Период мечтаний, спокойных романтических отношений, сближения с давним партнером и установления связи на более глубоком уровне. На вас обращают внимание разные люди, но всем интересно, что же на самом деле происходит в вашей душе. Вы становитесь для многих недосягаемым человеком, поскольку появляется сильное желание уединиться. Однако, тайные любовные встречи, дела, скрытая помощь другим людям, наполняет жизнь смыслом и удовлетворением от проделанной работы.

БЛИЗНЕЦЫ

Вероятны огорчения, разочарования, глубокие переживания из-за неоправданных надежд в любовной сфере. Можете почувствовать себя очень одиноким человеком, уйти в себя, не желая ни с кем общаться, что может ухудшить существующее положение в сфере личных взаимоотношений. Во второй половине апреля ситуация улучшается, обстоятельства формируются наилучшим образом для того, чтобы оставить в прошлом все то, что мешало обрести внутреннюю гармонию и счастье в личной жизни.

РАК

Пробуждаются спящие инстинкты, появляется потребность в острых ощущениях, страстных любовных отношениях. Также возникают соблазны, материальные искушения, а требования к партнеру значительно возрастают в ближайший период. Женщинам сопутствует везение в любовной сфере, но лучше проявить хитрость и не показывать свой интеллект мужчинам, т.к. желание показать свою осведомленность в происходящих мировых процессах, может стать причиной личной неустроенности.

ЛЕВ

Нейтральный период для любовной сферы: кто-то сможет отпустить тяжкие мысли о неразделенной любви, а кто-то после множества противоречий и конфликтов с романтическим партнером, наконец-то обретет гармонию в личных взаимоотношениях. Страсть и драма – в прошлом. Обращаете внимание только лишь на то, что находит отражение в душе. Может возникнуть желание отгородиться от мира, чтобы максимально отдаться своим внутренним переживаниям, платонической любви.

ДЕВА

Ситуация выбора, неопределенность, необходимость принимать судьбоносные решения, касающиеся личной жизни, способствует дисгармонии чувств, интеллекта и воли. Может возникнуть конфликт с любимым человеком из-за происходящих внешних событий. Представители противоположного пола, которые раньше выражали вам свою симпатию и поддержку, в ближайший месяц имеют противоположное мнение и даже выражают враждебную позицию по отношению к вам.

ВЕСЫ

Тайное может стать явным, может открыться та сторона жизни, сферы взаимоотношений или вашей личности, которую вы так тщательно оберегали от посторонних глаз и ушей. С другой стороны, такой поворот событий может оказать стимулирующее воздействие и поможет вам яснее определить собственные позиции в партнерстве или в общественной жизни. Это подходящий период для того, чтобы взглянуть на оборотную сторону медали, когда речь идет о любовных отношениях.

СКОРПИОН

Благоприятный период для любви, брака, романтики, творческой деятельности. Раскрываются новые грани ваших взаимоотношений, исчезают иллюзии и пре­тензии по отношению друг к другу. Вы будете удовлетворены, но необходимо проявлять осторожность и такт. Если вы слишком агрессивно будете продвигать свои интересы, настаивать на своем, то может возникнуть охлаждение чувств со стороны любимого человека. Впрочем, даже если возникнут сложности в отношениях – проявите инициативу и исправьте ситуацию.

СТРЕЛЕЦ

Совместные дела, проникновенные разговоры, честность по отношению друг к другу, способствуют гармонизации эмоционального состояния, развитию воображения. Результатом может стать по­явление самых вдохновенных идей и поступков, способствующие улучшению качества жизни. Обостряется чутьё и понимание эмоционального состояния и желаний любимого человека. Вы интуитивно находите правильные решения, ведущие к сближению, переходу взаимоотношений на следующий уровень.

КОЗЕРОГ

Апрель может принести кардинальные перемены в личную жизнь и существующие взаимоотношения. Появляется возможность скрыть от посторонних некоторые стороны своей жизни, оградить себя от клеветы, ин­триг, обособиться, уединиться вместе с любимым человеком. Отличный месяц для того, чтобы заняться чувственной сферой жизни, свести к минимуму социальную активность. В это время возможна встреча, которая перерастёт в тайную страсть или отношения на расстоянии.

ВОДОЛЕЙ

Начинается очередной цикл вашей личной жизни, в ближайшее время взаимоотношения выйдут на новый уровень, благодаря важным осознаниям в связи с внешними кризисными ситуациями. Вторая половина месяца более спокойная, появляется определенность, проясняются тайны. Возможно, придется согласиться или примириться с тем, что ранее отвергали, касательно ваших семейных или имущественных дел. Стремление разрешить разногласия, давние противоречия, обязательно дадут эффективный результат.

РЫБЫ

Месяц любви, счастья, гармонии, удовлетворения по многим жизненным сферам. Партнерство, прочие союзы и совместные предприятия, в которых вы участвуете, будут процветать. Давние противоречивые взгляды и другие конфликты с любимым человеком или представителями противоположного пола, исчезнут без следа. Хорошее время для улучшения взаимопонимания с родителями, детьми, любимым человеком – прислушавшись к их индивидуальным потребностям, вы сможете откорректировать общие цели, достичь баланса в семейных отношениях.

Читайте также: