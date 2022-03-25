Гороскоп кохання на квітень 2022 року

Відбудуться яскраві події у чуттєво-емоційній сфері, особливо у другій половині місяця. Це допоможе покращити наявні взаємини, а також спричинить позитивні зміни у соціальному житті, професійній діяльності, громадських зв'язках.

Венера і Марс, які відповідають за любовні взаємини, у квітні переходять (Венера – від 05.04, Марс – від 15.04) на знак стихії Води – Риби. Після різких та непередбачуваних енергій Водолія квітень принесе плавність, духовність, ніжність у сферу особистих стосунків. На перший план виходить не суто фізичний потяг до партнера або інтерес до матеріальних благ, а глибокий емоційний зв'язок, що визначає майбутнє цих взаємин.

Психічний стан багатьох людей дозволить якісно застосовувати свої сильні якості у зовнішній діяльності. До того ж соціальна активність, волонтерство, допомога нужденним цілюще позначаться на любовній сфері – можливе нове знайомство та початок довгострокових взаємин. Найближчого місяця внутрішня сутність і зміст переживань обумовлено духовними потребами людей.

Таке поняття як «Безумовне Кохання» стане очевидним для більшості людей. Завдяки романтичному партнеру або просто людині, в яку таємно закохані, душевна енергія, інстинкти, духовна свідомість та артистична чутливість досягнуть високого рівня розвитку.

Квітень – період таємних романтичних захоплень, платонічного кохання чи стосунків на відстані. Любовні взаємини з минулого можуть переміститися у сьогодення. Також, квітень – час натхнення та продуктивної творчої діяльності, внутрішньої регенерації, відновлення після душевних травм.

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ОВЕН

Перша половина квітня дуже активна, особисте життя насичене несподіваними поворотами, популярність у представників протилежної статі досить висока. Після 15 квітня відбувається поступове занурення у власні почуття, світ сприймається інакше через свої внутрішні відчуття. Зовнішні умови сприяють зближенню з бажаним партнером, вдається згладити гострі кути у взаєминах, знайти спільні точки дотику з багатьох питань.

ТЕЛЕЦЬ

Період мрій, спокійних романтичних стосунків, зближення з давнім партнером та встановлення зв'язку на глибшому рівні. На вас звертають увагу різні люди, але всім цікаво, що насправді відбувається у вашій душі. Ви стаєте для багатьох недосяжною людиною, оскільки з'являється сильне бажання усамітнитися. Проте, таємні любовні зустрічі, справи, прихована допомога іншим людям наповню.юють життя змістом та задоволенням від виконаної роботи.

БЛИЗНЯТА

Імовірні прикрості, розчарування, глибокі переживання через невиправдані надії у любовній сфері. Можете почуватися дуже самотньою людиною, заглибитися у себе, не бажаючи ні з ким спілкуватися, що може погіршити наявне становище у сфері особистих взаємин. У другій половині квітня ситуація покращується, обставини формуються найкращим чином для того, щоб залишити в минулому все те, що заважало набути внутрішньої гармонії та щастя в особистому житті.

РАК

Прокидаються сплячі інстинкти, з'являється потреба у гострих відчуттях, пристрасних любовних стосунках. Також виникають спокуси, зокрема матеріальні, а вимоги до партнера значно зростають у найближчий період. Жінок супроводжує везіння у любовній сфері, але краще проявити хитрість і показувати свій інтелект чоловікам, оскільки бажання показати свою поінформованість у світових процесах, що відбуваються, може стати причиною особистої невлаштованості.

ЛЕВ

Нейтральний період для любовної сфери: хтось зможе відпустити тяжкі думки про нерозділене кохання, а хтось після безлічі суперечностей і конфліктів з романтичним партнером, нарешті набуде гармонії в особистих взаєминах. Пристрасть і драма – у минулому. Звертаєте увагу тільки те що, що знаходить свій відбиток у душі. Може виникнути бажання відгородитися від світу, щоб максимально віддатися своїм внутрішнім переживанням, платонічному коханню.

ДІВА

Ситуація вибору, невизначеність, необхідність ухвалювати доленосні рішення щодо особистого життя сприяють дисгармонії почуттів, інтелекту та волі. Може виникнути конфлікт із коханою людиною через зовнішні події. Представники протилежної статі, які раніше висловлювали вам свою симпатію та підтримку, у найближчий місяць матимуть протилежну думку і навіть виявляють ворожу позицію щодо вас.

ТЕРЕЗИ

Таємне може стати очевидним, може відкритися той бік життя, сфери взаємин або вашої особистості, яку ви так старанно оберігали від сторонніх очей та вух. З іншого боку, такий поворот подій може вплинути на стимуляційний вплив і допоможе вам чіткіше визначити власні позиції в партнерстві або в громадському житті. Це підхожий період для того, щоб поглянути на зворотний бік медалі, коли йдеться про любовні стосунки.

СКОРПІОН

Сприятливий період для кохання, шлюбу, романтики, творчої діяльності. Розкриваються нові межі ваших взаємин, зникають ілюзії та претензії щодо одне одного. Ви будете задоволені, але необхідно виявляти обережність та такт. Якщо ви занадто агресивно просуватимете свої інтереси, наполягатимете на своєму, то може виникнути охолодження почуттів з боку коханої людини. Втім, навіть якщо виникнуть складнощі у взаєминах – виявіть ініціативу та виправте ситуацію.

СТРІЛЕЦЬ

Спільні взаємини, проникливі розмови, чесність стосовно одне одного, сприяють гармонізації емоційного стану, розвитку уяви. Результатом може стати поява найбільш натхненних ідей та вчинків, що сприяють покращенню якості життя. Загострюється чуття і розуміння емоційного стану та бажань коханої людини. Ви інтуїтивно знаходите правильні рішення, що ведуть до зближення, переходу взаємин на наступний рівень.

КОЗОРІГ

Квітень може принести кардинальні зміни в особисте життя та наявні взаємини. З'являється можливість приховати від сторонніх деякі боки свого життя, убезпечити себе від наклепу, інтриг, відокремитися, усамітнитися разом із коханою людиною. Чудовий місяць для того, щоб зайнятися чуттєвою сферою життя, мінімізувати соціальну активність. У цей час можлива зустріч, яка переросте у таємну пристрасть чи стосунки на відстані.

ВОДОЛІЙ

Починається черговий цикл вашого особистого життя, найближчим часом взаємини вийдуть на новий рівень завдяки важливим усвідомленням у зв'язку із зовнішніми кризовими ситуаціями. Друга половина місяця спокійніша, з'являється визначеність, прояснюються таємниці. Можливо, доведеться погодитись або примиритися з тим, що раніше відкидали, стосовно ваших сімейних чи майнових справ. Прагнення вирішити розбіжності, давні протиріччя обов'язково дадуть ефективний результат.

РИБИ

Місяць кохання, щастя, гармонії, задоволення за багатьма життєвими сферами. Партнерство, інші союзи та спільні підприємства, в яких ви берете участь, будуть процвітати. Давні суперечливі погляди та інші конфлікти з коханою людиною чи представниками протилежної статі зникнуть без сліду. Гарний час для покращення порозуміння з батьками, дітьми, коханою людиною – дослухавшись до їхніх індивідуальних потреб, ви зможете відкоригувати спільні цілі, досягти балансу у сімейних стосунках.

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