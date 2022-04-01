Олександр Слобоженко: медіабаїнгові компанії ведуть війну на інформаційному фронті

Один з лідерів ринку медіабаїнгу розповів, як його компанія допомагає боротися з агресором.

Власник медіабаїнгової компанії Олександр Слобоженко розповів як воює з агресором в інформаційному полі і доносить до простих росіян правду про те. що відбувається в Україні.

Про це Слобоженко розповів в інтерв'ю виданню РБК-Україна.

Зокрема Слобоженко констатував, що після 24 лютого IT-компанії, так само як і всі інші бізнеси в Україні, борються за збереження штатів, обсягів замовлень і фінансових результатів.Усім доводиться адаптуватися до роботи в умовах воєнного часу. І не лише перебудовувати виробничі процеси, але й допомагати боротися з ворогом усіма доступними способами.

Наприклад, наша компанія активно налаштовує рекламу на російську аудиторію в різних ресурсах, які ще не заблоковані на росії. Мета – показати, що дійсно відбувається в наших містах і селах. Закликати свідомих росіян виходити на вулиці, протестувати проти війни та владного режиму путіна, - розповідає власник компанії.

У «воєнних» планах Traffic Devils - збільшення обсягів реклами і охоплення якомога більшої цільової аудиторії.

Ми хочемо донести до тих, кому щомиті в місцевих новинах стверджують, що росія нібито нас від чогось захищає. Це не захист, а напад. Це зруйновані міста, це тисячі смертей. Це ми змушені захищатися і боротися за наше мирне життя. – підкреслив Слобоженко. - Зокрема, через таку рекламу і нібито "фейки" на росії заборонили Facebook і Instagram. Це доводить, що наша реклама ефективна і сильно зачепила російський уряд.

Traffic Devils закликає приєднуватися до цієї роботи інші медіабаїнгові компанії, щоби ефективно протидіяти війні з Росією у інформаційному просторі.