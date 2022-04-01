Заместитель руководителя ОП о результатах Стамбула: переговоры трудны, но произошел прорыв

Переговоры между состоявшимися в Стамбуле делегациями Украины и России стали продолжением переговоров, которые в разных форматах шли на протяжении последних недель. Они тяжелые, но на них наконец-то произошел прорыв.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, принимавший непосредственное участие в переговорах в Стамбуле.

«Дошли до какого-то предварительного согласия. Дальше уже будут готовить возможную встречу лидеров для того, чтобы проговорить и финализировать именно вопросы безопасности для Украины, международной безопасности, международных гарантий безопасности от партнеров», — сказал Тимошенко.

Он также подчеркнул, что Украина на переговорах настаивает на том, что российские войска должны отойти на позиции по состоянию на 23 февраля.

«Мы настаиваем на этом и надеемся, что это будет сделано. Сейчас в группах идут еще наработки по условиям договора с нашей стороны и с той стороны. Мы выходим на финальный текст и надеюсь, что это получится», — добавил заместитель руководителя ОП.