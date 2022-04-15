Астрологічний прогноз на 15 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день ошуканства та спокус, яким не тільки можна, а й потрібно протистояти, інакше вони можуть завести дуже далеко. Подія, яка на перший погляд може здатися сприятливою, насправді може сильно розчарувати, тому що б не сталося – не рекомендується робити поспішні висновки.

Символ дня: крилатий шакал – посередник між Ізідою та Осірісом.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: моріон, агат, гагат.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: можуть загостритись хронічні захворювання, з якими необхідно боротися без зволікання.

Сни дня: сновидіння цієї ночі наочно покажуть, на якому боці – добра чи зла – перебуває людина.

Афоризм дня: "Що таке вершина? Остання точка перед спуском"(Бернард Шоу).

Геометрична фігура дня: овал – символ вічності та круговороту життя.

Магія та містика дня: день сприятливий для духовної та езотеричної літератури.

Табу дня: не варто грати в азартні ігри — навіть у "підкидного дурня" можна програти багато грошей.

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