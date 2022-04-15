15 квітня 2022 року: який сьогодні день / pixabay.com

15 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

15 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

15 квітня 2022 року - п'ятниця. 51-й день війни Росії проти України. 105-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

15 квітня - День працівників кримінального розшуку України. 15 квітня 1919 декретом Раднаркому України "Про організацію судово-карного розшуку" було утворено відділення судово-кримінального розшуку і закріплена його правова база. Обов'язки розшуку полягали в проведенні підготовчої до попереднього слідства діяльності органів звинувачення.

15 квітня - Міжнародний день культури. Його мета — підкреслити важливість всіх сфер діяльності культурного світу. Цю дату для свята затвердили на честь ухвалення в 1935 році міжнародного договору "Про охорону художніх і наукових закладів та історичних пам'яток". Він став відомий в міжнародно-правовій практиці як Пакт Реріха.

15 квітня - День екологічних знань. Його започаткували у 1992 року на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро. Там обговорювали проблеми довкілля. Зокрема, було підкреслено величезне значення екологічної освіти населення всіх країн світу.

15 квітня - яке сьогодні церковне свято

15 квітня - день пам'яті преподобного Тита Чудотворця / pixabay.com

15 квітня в церковному календарі - день пам'яті преподобного Тита Чудотворця. Його ще називали "Льодолам", оскільки цього дня на річках рушився лід. Святий жив в IX столітті в Студійському монастирі поблизу Константинополя. Він відстоював православне шанування ікон під час іконоборських гонінь. За доброчесне життя він отримав від Бога дар чудотворення. Святий мирно відійшов до Господа в глибокій старості.

Святий Тит був покровителем в усіх справах, пов’язаних зі працею та прибутком. До нього звертаються, щоб він допоміг у справах, зробив роботу прибутковою і вигідною, а рік успішним, приніс процвітання і добробут. Але Тит не дає заступництва тим, хто сумує, засмучується, свариться і лається.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 квітня

Які сьогодні іменини: Василь, Георгій, Григорій, Юхим, Полікарп.

15 квітня народились:

1452 рік — італійський художник, скульптор, математик Леонардо да Вінчі;

1844 рік — український художник-реаліст, портретист, реставратор Теофіл Копистинський;

1909 рік — художник, член українського мистецького гуртка "Зарево" у Кракові, діяч ОУН Роман Сеньків;

1936 рік — український письменник, журналіст, головний редактор журналів «Перець» та «Вус», автор численних книжок гумору та сатири Олег Чорногуз;

1938 рік — український живописець. Член Національної спілки художників України Роман Безпалків;

1941 рік — український кінорежисер, сценарист і кінопродюсер Балаян Роман Гургенович;

1987 рік — український професіональний боксер у напівважкій вазі (до 79,4 кг). Бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні (2012), чемпіон літньої Універсіади (2013), чемпіон світу серед студентів (2008), переможець Кубка Європи (2010), багаторазовий чемпіон України Олександр Гвоздик;

1990 рік — британська акторка, модель і активістка з прав людини Емма Вотсон.

Що не можна робити 15 квітня

Не можна допускати конфліктів і пригніченого настрою, інакше весь рік будеш животіти в убогості.

Сьогодні не рекомендовано проводити операції, уколи чи відвідувати стоматолога.

Що можна робити

Треба зібратися всією сім’єю або покликати близьких друзів, яким ти беззастережно довіряєш, щоб весело провести вечір за байками і смішними історіями.

Треба посадити гроші цього дня і вони неодмінно "проростуть". Для цього потрібно взяти звичайну монету, посадити її у квітковий горщик із землею і виголосити над нею молитву святого Тита. Гроші потрібно поливати весь рік. Тоді гроші будуть не вичерпуватися з дому, а всі справи будуть прибутковими.

Пам'ятні події 15 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 15 квітня:

1657 рік — Козацька рада в Чигирині затвердила спадковість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія.

1874 рік — невизнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн, Деґа відкрили на бульварі Капуцинів свою власну виставку.

1912 рік — в Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом затонув лайнер "Титанік".

1920 рік — під час І Зимового походу решток Дієвої армії УНР чорні запорожці захопили вузлову станцію Вознесенськ.

1923 рік — почалося масове виробництво інсуліну для лікування діабету.

1951 рік — у Лондоні вперше відбувся конкурс "Міс Всесвіт".

1955 рік — у Чикаго Рей Крок відкрив першу закусочну мережі "Макдональдс".

1994 рік — Україна увійшла до економічного союзу країн СНД на правах асоційованого члена.

2001 рік — свою першу перемогу в перегонах "Формула-1" здобув молодший брат триразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, Ральф Шумахер, який на машині "Вільямс" виграв ґран-прі на трасі в Сан-Марино

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

15 квітня в народі святкували Полікарпів день або Бариш-день. У цей день спостерігали за поведінкою птахів: крик деркача віщував хороший урожай влітку, а якщо раніше кричав перепел — до хороших хлібів і траві на луках.

У цей день було прийнято ганяти ворон, щоб вони не підлітали до хат. Вірили, якщо птах каркне — накличе безхлібицю. Від 15 квітня зазвичай перебивалися із хліба на квас.

Господарі на Тита перевіряли зерно для посіву.

Прикмети: