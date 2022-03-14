Куди вкласти гроші, щоб захиститися від інфляції – Ілон Маск

Мільярдер порадив витратити свої збереження на "фізичні речі".

Засновник компанії “SpaceX” Ілон Маск порекомендував інвесторам, як зберегти свої гроші.

Він порадив переводити готівку у "фізичні речі" і саме тоді їх можна буде максимально зберегти від інфляції. Про це мільярдер повідомив на своїй Twitter-сторінці.

Ілон Маск написав допис у зв'язку з рекордним ростом інфляції у США за 40 років. Вже у лютому Індекс споживчих цін сягнув 7,9%. Він підкреслив, що за такого положення речей краще володіти саме фізичними речами, ніж доларами. Найкраще купувати будинки, або акції успішних компаній.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.



I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw. — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Також, мільярдер додав, що він все ще підтримує біткоїн, ефір та dogecoin та тримає деякі кошти в цій валюті і продавати поки не збирається.