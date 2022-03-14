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Куди вкласти гроші, щоб захиститися від інфляції – Ілон Маск

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Куди вкласти гроші, щоб захиститися від інфляції – Ілон Маск

Associated Press

Мільярдер порадив витратити свої збереження на "фізичні речі".

Засновник компанії “SpaceX” Ілон Маск порекомендував інвесторам, як зберегти свої гроші.

Він порадив переводити готівку у "фізичні речі" і саме тоді їх можна буде максимально зберегти від інфляції. Про це мільярдер повідомив на своїй Twitter-сторінці.

Ілон Маск написав допис у зв'язку з рекордним ростом інфляції у США за 40 років. Вже у лютому Індекс споживчих цін сягнув 7,9%. Він підкреслив, що за такого положення речей краще володіти саме фізичними речами, ніж доларами. Найкраще купувати будинки, або акції успішних компаній.

Також, мільярдер додав, що він все ще підтримує біткоїн, ефір та dogecoin та тримає деякі кошти в цій валюті і продавати поки не збирається.

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