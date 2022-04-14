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Без Гагаріна і Чехова: у Тернополі хочуть перейменувати вулиці

Без Гагаріна і Чехова: у Тернополі хочуть перейменувати вулиці

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Без Гагаріна і Чехова: у Тернополі хочуть перейменувати вулиці

У планах – змінити назви щонайменше десяти вулиць у місті.

У Тернополі планують перейменувати вулиці, назви яких пов'язані з країною-агресоркою чи Радянським Союзом. 

Про це повідомила пресслужба мерії.

"Планується перейменувати вулиці нашого міста на честь видатних українських діячів в різних галузях, діячів мистецтва та культури, захисників України, героїчних українських міст чи подій", - пояснив міський голова Сергій Надал. 

Серед вулиць, які перейменують перш за все, є такі:

  1. вул. Глінки (російський композитор);
  2. вул. Чехова (російський письменник);
  3. вул. Пушкіна (російський письменник);
  4. вул. Достоєвського (російський письменник);
  5. вул. Ломоносова (російський вчений);
  6. вул. Живова (солдат окупаційної армії);
  7. вул. Карпенка (солдат окупаційної армії);
  8. вул. Танцорова (солдат окупаційної армії);
  9. вул. Чалдаєва (солдат окупаційної армії);
  10. вул. Гагаріна (радянський космонавт).

Мешканці міста можуть надисилати мвої пропозиції щодо нових назв вулиць, заповнивши Google-форму.

Слід зауважити, що понад 300 мешканців Тернопільської громади підписали електронну петицію "Знесення об'єктів і перейменування топонімів міста, які безпосередньо пов'язані з пропагандою російської культури”. Автор цієї петиції – Юрій Завадський.

Як повідомлялося, у Тернополі демонтували радянський символ "Літак МІГ-17". Він був розташований біля входу до парку Національного відродження на масиві "Східний".

Раніше демонтували з центру міста пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.

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