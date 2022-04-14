Без Гагаріна і Чехова: у Тернополі хочуть перейменувати вулиці

У планах – змінити назви щонайменше десяти вулиць у місті.
У Тернополі планують перейменувати вулиці, назви яких пов'язані з країною-агресоркою чи Радянським Союзом.
Про це повідомила пресслужба мерії.
"Планується перейменувати вулиці нашого міста на честь видатних українських діячів в різних галузях, діячів мистецтва та культури, захисників України, героїчних українських міст чи подій", - пояснив міський голова Сергій Надал.
Серед вулиць, які перейменують перш за все, є такі:
- вул. Глінки (російський композитор);
- вул. Чехова (російський письменник);
- вул. Пушкіна (російський письменник);
- вул. Достоєвського (російський письменник);
- вул. Ломоносова (російський вчений);
- вул. Живова (солдат окупаційної армії);
- вул. Карпенка (солдат окупаційної армії);
- вул. Танцорова (солдат окупаційної армії);
- вул. Чалдаєва (солдат окупаційної армії);
- вул. Гагаріна (радянський космонавт).
Мешканці міста можуть надисилати мвої пропозиції щодо нових назв вулиць, заповнивши Google-форму.
Слід зауважити, що понад 300 мешканців Тернопільської громади підписали електронну петицію "Знесення об'єктів і перейменування топонімів міста, які безпосередньо пов'язані з пропагандою російської культури”. Автор цієї петиції – Юрій Завадський.
Як повідомлялося, у Тернополі демонтували радянський символ "Літак МІГ-17". Він був розташований біля входу до парку Національного відродження на масиві "Східний".
Раніше демонтували з центру міста пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.