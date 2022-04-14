Без Гагарина и Чехова: в Тернополе хотят переименовать улицы

В планах – изменить названия не менее десяти улиц в городе.

В Тернополе планируется переименовать улицы, названия которых связаны со страной-агрессором или Советским Союзом.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"Планируется переименовать улицы нашего города в честь выдающихся украинских деятелей в разных сферах, деятелей искусства и культуры, защитников Украины, героических украинских городов или событий", — пояснил городской голова Сергей Надал.

Среди улиц, которые переименуют прежде всего, есть:

ул. Глинки (русский композитор); ул. Чехова (русский писатель); ул. Пушкина (русский писатель); ул. Достоевского (русский писатель); ул. Ломоносова (русский учёный); ул. Живова (солдат оккупационной армии); ул. Карпенко (солдат оккупационной армии); ул. Танцорова (солдат оккупационной армии); ул. Чалдаева (солдат оккупационной армии); ул. Гагарина (советский космонавт).

Жители города могут отправлять мои предложения по новым названиям улиц, заполнив Google-форму.

Следует отметить, что более 300 жителей Тернопольской общины подписали электронную петицию "Снос объектов и переименование топонимов города, непосредственно связанных с пропагандой русской культуры". Автор этой петиции — Юрий Завадский.

Как сообщалось, в Тернополе был демонтирован советский символ "Самолет МИГ-17". Он был расположен у входа в парк Национального возрождения на массиве "Восточный".

Ранее демонтировали из центра города памятник русскому поэту Александру Пушкину.