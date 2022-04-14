Буча возвращается к жизни: удалось восстановить водоснабжение

В городе восстанавливают поврежденные газовые и электрические сети, водоснабжение.

В городе Буча под Киевом возобновлено водоснабжение. В скором времени в квартирах появятся газ и электричество.

Об этом сказал мэр города Анатолий Федорук.

"Газовые коммуникации в Буче специалисты "Киевоблгаз" вместе с коммунальщиками и волонтерами чинили несколько дней подряд. Надлежащим образом отремонтировали. Сейчас уже подали высокое давление и система выдержала. Теперь подают газ в микрорайоны", – рассказал мэр Бучи.

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По его словам, для проверки всех сетей газоснабжения нужно время, поэтому работы активно ведутся и будут продолжаться.

"Компания ДТЭК планирует до 17 апреля, исходя из возможностей обеспечить постоянное напряжение в город. Сейчас больница, гуманитарный штаб, резервуары чистой воды, пожарная часть хоть и по временной схеме, но уже получают электроэнергию", — отметил он.

Напомним, волонтеры помогают убирать Ирпень и Бучу: в городах появляются кладбища сожженных авто и техники. Как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, оккупанты на освобожденных территориях после себя оставили очень много мин, а в Киевской области — ужасная картина.

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