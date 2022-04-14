Россияне обстреляли Кременную: ранены мужчина и женщина

В результате обстрелов повреждены дома.

Российская армия продолжает обстреливать Кременную в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, двое местных жителей получили ранения обломками снарядов. Состояние здоровья женщины и мужчины средней тяжести. Сейчас решают вопросы их эвакуации в лечебные учреждения в других областях.

Фото: Telegram Сергей Гайдай

"Россияне еще раз за последние дни открыли огонь по Кременной. Есть поврежденные дома, которые еще обследуют", — рассказал Гайдай.

Как сообщалось, идет эвакуация местных жителей из Луганщины. На 15 апреля согласованы "зеленые коридоры" по пяти направлениям. Речь идет об эвакуации из таких населенных пунктов: Горная община, Попасная, Лисичанск, Рубежное и Северодонецк. Глава ОГА просит людей не медлить и ехать из области в более безопасные регионы.