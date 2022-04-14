В Днепре переименуют улицы — Филатов

В Днепре появятся улица Чернобаевская и другие.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что на следующей сессии городского совета будет рассмотрена идея переименования улиц.

Об этом он сказал 14 апреля в эфире телемарафона.

По словам Филатова, в Днепре появится улица Чернобаевская и другие.

"Мариупольская уже есть. Список будет согласовываться с архитекторами и обществом", — сказал он.

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Филатов отметил, что ситуация в Днепре стабильная. Однако горожане не прислушались к рекомендациям пересидеть на западе страны и возвращаются домой семьями.

Напомним, в моргах города Днепра находится более полутора тысяч трупов российских солдат, которых никто не хочет забирать.

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