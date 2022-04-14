Пострадал из-за обстрелов в Бородянке: умер кот Мурчик, которого пытались спасти

Пострадал из-за обстрелов в Бородянке: умер кот Мурчик, которого пытались спасти

Животное пытались спасти ветеринары.

В Киеве в клинике скончался кот Мурчик, пострадавший из-за обстрелов в Бородянке.

Об этом в Twitter сообщила журналистка Кристина Бердыских.

"Мурчик (кот из Бородянки) умер. Его привезли в Киев и пытались лечить, но не помогло", – написала журналистка.

Напомним, президент Литвы Науседа побывал в разгромленной оккупантами Бородянке.

Также история верной собаки Рини из Макарова на Киевщине, которая месяц ждала убитую оккупантами владелицу на пороге их дома, получила счастливый финал.

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