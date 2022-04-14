У Дніпрі перейменують вулиці - Філатов

У Дніпрі з'являться вулиця Чорнобаївська та інші.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що на наступній сесії міської ради розглянуть ідею перейменування вулиць.

Про це він сказав 14 квітня в ефірі телемарафону.

За словами Філатова, у Дніпрі з'явиться вулиця Чорнобаївська та інші.

"Маріупольська вже є. Список будуть погоджувати з архітекторами та суспільством", - сказав він.

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Філатов зазначив, що ситуація в Дніпрі стабільна. Однак містяни не прислухалися до рекомендацій пересидіти на заході країни, та повертаються додому сім’ями.

Нагадаємо, у моргах міста Дніпра знаходиться понад півтори тисячі трупів російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати.

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