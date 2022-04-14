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Росіяни обстріляли Кремінну: поранено чоловіка і жінку

Росіяни обстріляли Кремінну: поранено чоловіка і жінку

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Росіяни обстріляли Кремінну: поранено чоловіка і жінку

Фото: Telegram Сергій Гайдай

Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки.

Російська армія продовжує обстрілювати Кремінну в Луганській області. 

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, двоє місцевих мешканців отримали поранення уламками снарядів. Стан здоров'я жінки та чоловіка середньої важкості. Наразі вирішують питання щоло їх евакуації до лікувальних закладів в інших областях.

Фото: Telegram Сергій Гайдай / ©
Фото: Telegram Сергій Гайдай

"Росіяни вкотре за останні дні відкрили вогонь по Кремінній. Є пошкоджені будинки, які ще обстежують", - розповів Гайдай. 

Як повідомлялося, триває евакуація місцевих мешканців з Луганщини. На 15 квітня погоджено "зелені коридори" за п’ятьма напрямами. Йдеться про евакуацію з таких населених пунктів: Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк. Голова ОДА просить людей не зволікати і їхати з області до більш безпечних регіонів.

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