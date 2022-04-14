Ці рядки артист назвав навіяними "випадковою пожежею".

Український телеведучий, соліст гурту The Коля – Коля Сєрга – написав лайливий вірш про російський крейсер "Москва".

Так, 13 квітня корабель загорівся після влучання у нього українських ракет. Як написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, артист надіслав йому ці рядки та назвав їх навіяними "випадковою пожежею".

"Москва" спаленная пожаром

Скажи-ка дядя, ведь недаром

"Москва" спаленная пожаром была моллюскам отдана.

Ракеты, пушки боевые

да говорят ещё какие,

теперь во власти Нептуна.

Проколот борт насквозь трезубцем,

матросы в суматохе ссутся,

пугаясь взрывов в тишине.

Толпой бегут в ворота рая,

А Бог им чётко отвечает

Что нах*й это не ко мне!

А за Москвой "победоносец",

уткнёт в песок под морем носик,

драматургично как в кино,

"Калининград" и остальные,

друг с другом тесно, как родные,

украсят филигранно дно.

Затопим злобные корыта,

и море будет вновь открыто,

уйдёт из моря русский яд.

А к лету кончатся замесы,

и станут берега Одессы

столицей дайвинга, друзья!

Нагадаємо, що у середу, 13 квітня, на російському ракетному крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через влучання у нього ракет українського протикорабельного комплексу "Нептун". Попри те, що окупанти намагалися його врятувати, через шторм і вибух боєприпасів крейсер перекинувся та почав тонути.

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