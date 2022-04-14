Ці рядки артист назвав навіяними "випадковою пожежею".
Український телеведучий, соліст гурту The Коля – Коля Сєрга – написав лайливий вірш про російський крейсер "Москва".
Так, 13 квітня корабель загорівся після влучання у нього українських ракет. Як написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, артист надіслав йому ці рядки та назвав їх навіяними "випадковою пожежею".
"Москва" спаленная пожаром
Скажи-ка дядя, ведь недаром
"Москва" спаленная пожаром была моллюскам отдана.
Ракеты, пушки боевые
да говорят ещё какие,
теперь во власти Нептуна.
Проколот борт насквозь трезубцем,
матросы в суматохе ссутся,
пугаясь взрывов в тишине.
Толпой бегут в ворота рая,
А Бог им чётко отвечает
Что нах*й это не ко мне!
А за Москвой "победоносец",
уткнёт в песок под морем носик,
драматургично как в кино,
"Калининград" и остальные,
друг с другом тесно, как родные,
украсят филигранно дно.
Затопим злобные корыта,
и море будет вновь открыто,
уйдёт из моря русский яд.
А к лету кончатся замесы,
и станут берега Одессы
столицей дайвинга, друзья!
Нагадаємо, що у середу, 13 квітня, на російському ракетному крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через влучання у нього ракет українського протикорабельного комплексу "Нептун". Попри те, що окупанти намагалися його врятувати, через шторм і вибух боєприпасів крейсер перекинувся та почав тонути.
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