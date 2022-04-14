Буча повертається до життя: вдалося відновити водопостачання

У місті відновлюють пошкоджені газові та електричні мережі, водопостачання.

У місті Буча під Києвом відновлено водопостачання. Незабаром у квартирах з'являться газ та електрика.

Про це сказав мер міста Анатолій Федорук.

"Газові комунікації у Бучі фахівці "Київоблгаз" разом із комунальниками і волонтерами лагодили кілька днів поспіль. Належним чином відремонтували. Зараз вже подали високий тиск і система витримала. Тепер подають газ у мікрорайони", – розповів мер Бучі.

З його слів, для перевірки всіх мереж газопостачання потрібен час, тому роботи активно ведуться і триватимуть надалі.

"Компанія ДТЕК планує до 17 квітня, виходячи з можливостей, забезпечити постійну напругу в місто. Зараз лікарня, гуманітарний штаб, резервуари чистої води, пожежна частина хоч і по тимчасовій схемі, але вже отримують електроенергію", - зазначив він.

Нагадаємо, волонтери допомагають прибирати Ірпінь і Бучу: в містах з’являються кладовища спалених авто і техніки. Як розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, окупанти на звільнених територіях по собі залишили дуже багато мін, а на Київщині - жахлива картина.

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