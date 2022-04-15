В Хмельницком улицу Гагарина переименуют в Героев Мариуполя

Декоммунизировать улицы будут в несколько этапов.

В Хмельницком около 20 улиц нуждаются в переименовании: Гагарина сменит название на Героев Мариуполя.

Об этом на брифинге сообщил городской голова Александр Симчишин.

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По его словам, процесс декоммунизации в городе длится уже шесть лет. Впрочем, за это время не изменили все названия, связанные с Россией.

"Мы поступали очень правильно, что не горячились. Ибо, например, улица Гагарина называлась бы улицей Старобульварной. В принципе, Старобуральная – это тоже ни о чем. Также был тот стереотип, что улицы надо называть Солнечными, Волошковыми. Это тоже ни о чем. Улицы должны иметь четкую идентификацию с героикой нации, строящей национальное государство", — отметил он.

На первом этапе переименования планируют взяться за улицы в центральной части города. Следует отметить, что именно на улице Гагарина расположен Хмельницкий горсовет.

Часть улиц хотят оставить на следующие этапы. Ведь война идет. "У нас есть идея переименовать улицу Пушкина в Чернобаевске. Увидим. Вполне возможно. Хорошая мысль. Но таких чернобаевок может быть еще много. Потому поле для маневра мы еще оставили", — подчеркнул мэр города.

Как сообщалось, Ивано-Франковский городской совет принял решение о переименовании 25 улиц в городе, которые были названы в честь культурных, политических и научных деятелей России. В частности, в городе появляются улицы Герив Мариуполя, Героев Киева, Василия Слипака, Пластова и Украинской Победы.

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