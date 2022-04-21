21 квітня 2022 року – цей день в історії / Pexels

21 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

21 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

21 квітня 2022 року – четвер. 57-й день війни Росії проти України. 111-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

21 квітня - Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності. З'явилася ця подія 2002 року, але до 2017 року залишалася неофіційною, допоки ООН не проголосила її міжнародним днем. Головна мета події - збільшити обізнаність суспільства про необхідність творчого підходу до розв'язання різноманітних проблем.

Також 21 квітня - Всесвітній день міграції риб. Це важлива екологічна подія, яка допомагає підвищити обізнаність людей про вагомість міграції риб та залучити людство до збереження водойм.

21 квітня - яке сьогодні церковне свято

21 квітня - день пам'яті апостола Родіона / commons.wikimedia.org

21 квітня в церковному календарі – день пам'яті апостола Родіона. Один з 70 апостолів, яких Ісус Христос обрав для того, щоб вони несли віру християнську до людей. Був родичем та учнем апостола Павла, який згадує про нього у своєму посланні до римлян: "Вітайте мого родича Іродіона". Церква вшановує його як священномученника.

Згідно з біблійськими переказами він був єпископом в Патрасі та помер мученицькою смертю за часів правління імператора Нерона.

Пам’ятні дати 21 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 21 квітня:

1519 рік — іспанський конкістадор Ернан Кортес висаджується на узбережжі Мексики, щоб завоювати державу ацтеків;

1910 рік — день, коли комета Галлея максимально наблизилася до нашої планети;

1920 рік — у Варшаві УНР та Польща підписують загальну та торгово-економічну конвенцію, згідно з ними Польща визнала незалежність Української Народної Республіки й обіцяла їй військову допомогу;

1944 рік — у Франції жінки отримали право голосу на виборах;

1960 рік — в Бразилії змінюється столиця, нею стало спеціально збудоване для цього однойменне місто Бразиліа;

1996 рік — вбивство першого президента Чеченської Республіки Джохара Дудаєва, якому було 52 роки;

2019 рік— у другому турі президентських виборів в Україні на пост було обрано Володимира Зеленського.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 21 квітня

Які сьогодні іменини: Яків, Ярема, Лука, Іван, Іларіон, Йосип, Родіон, Руфіна, Юлія.

21 квітня народилися:

1816 рік — англійська письменниця, авторка знаменитого роману "Джейн Ейр" Шарлотта Бронте;

1914 рік — український письменник, організатор кіновиробництва та дипломат Юрій Заруба;

1914 рік — український актор Володимир Данченко;

1935 рік — український кінорежисер, поет, кіносценарист та літератор Олександр Муратов;

1941 рік — український скульптор, один із авторів монументу на честь громадян міста Києва і військовополонених, розстріляних у Бабиному Яру Віктор Сухенко;

1956 рік — український журналіст та кінооператор Богдан Підгірний;

1979 рік — український футболіст, який грав на позиції атакувального півзахисника, Петро Кондратюк.

Погода на 21 квітня

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21 квітня в Києві похмуро, в другій половині дня піде дрібний дощ, який не закінчиться до вечора. У Львові хмарна погода, вдень почнеться дощ і буде йти до вечора. У Харкові небо буде вкрите хмарами, без опадів. В Одесі хмарна погода триматиметься увесь день, зранку дощ, який до другої половини дня послабшає, а до вечора закінчиться.

Температура повітря в Києві +9 вдень та +3 вночі. У Львові +8 вдень та +3 вночі. В Харкові +13 вдень та +4 вночі. В Одесі +10 вдень та +6 вночі.