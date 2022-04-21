21 апреля 2022 – этот день в истории, основные события

21 апреля 2022 года – этот день в истории / Pexels

21 апреля 2022 – четверг. 57-й день войны России против Украины. 111 день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

21 апреля — Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Появилось это событие в 2002 году, но до 2017 года оставалось неофициальным, пока ООН не провозгласила его международным днем. Главная цель события – увеличить осведомленность общества о необходимости творческого подхода к решению разнообразных проблем.

Также 21 апреля – Всемирный день миграции рыб. Это важное экологическое событие, которое помогает повысить осведомленность людей о значимости миграции рыб и привлечь человечество к сохранению водоемов.

21 апреля – какой сегодня церковный праздник

21 апреля – день памяти апостола Родиона / commons.wikimedia.org

21 апреля в церковном календаре – день памяти апостола Родиона. Один из 70 апостолов, которых Иисус Христос избрал для того, чтобы они несли христианскую веру в людей. Был родственником и учеником апостола Павла, упоминающего о нем в своем послании к римлянам: " Приветствуйте моего родственника Иродиона ". Церковь чтит его как священномученика.

Согласно библейским преданиям, он был епископом в Патрасе и умер мученической смертью во времена правления императора Нерона.

Памятные даты 21 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 21 апреля:

1519 — испанский конкистадор Эрнан Кортес высаживается на побережье Мексики, чтобы завоевать государство ацтеков;

1910 год – день, когда комета Галлея максимально приблизилась к нашей планете;

1920 — в Варшаве УНР и Польша подписывают общую и торгово-экономическую конвенцию, согласно им Польша признала независимость Украинской Народной Республики и обещала ей военную помощь;

1944 год — во Франции женщины получили право голоса на выборах;

1960 год – в Бразилии меняется столица, ею стал специально построенный для этого одноименный город Бразилиа;

1996 год – убийство первого президента Чеченской Республики Джохара Дудаева, которому было 52 года;

2019 год — во втором туре президентских выборов в Украине на пост был избран Владимир Зеленский.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 21 апреля

Какие сегодня именины : Иаков, Ярема, Лука, Иван, Илларион, Иосиф, Родион, Руфина, Юлия.

21 апреля родились:

1816 год — английская писательница, автор знаменитого романа "Джейн Эйр" Шарлотта Бронте;

1914 год – украинский писатель, организатор кинопроизводства и дипломат Юрий Заруба;

1914 год – украинский актер Владимир Данченко;

1935 год – украинский кинорежиссер, поэт, киносценарист и литератор Александр Муратов;

1941 год – украинский скульптор, один из авторов монумента в честь граждан города Киева и военнопленных, расстрелянных в Бабьем Яру Виктор Сухенко;

1956 год – украинский журналист и кинооператор Богдан Подгорный;

1979 год – украинский футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника, Петр Кондратюк.

Погода на 21 апреля

Также читайте Как испечь паску без дрожжей за 5 минут: простой рецепт хозяйкам

21 апреля в Киеве пасмурно, во второй половине дня пойдет мелкий дождь, который не окончится к вечеру. Во Львове будет облачная погода, днем начнется дождь и будет идти до вечера. В Харькове небо будет покрыто облаками, без осадков. В Одессе облачная погода будет держаться весь день, утром будет дождь, который до второй половины дня ослабнет, а к вечеру закончится.

Температура воздуха в Киеве +9 днем и +3 ночью. Во Львове +8 днем и +3 ночью. В Харькове +13 днем и +4 ночью. В Одессе +10 днем и +6 ночью.