Астрологический прогноз на 21 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно свершить невозможное – главное, по-настоящему этого захотеть. Человеку по плечу любое – даже самое сложное – дело, он в состоянии преодолеть все препятствия, которые могут возникнуть у него на пути. Единственное, чего стоит избегать – это высокомерия и головокружения от успехов, они могут свести на нет все свои достижения.

Символ дня: муза.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: велика вероятность серьезных травм – чтобы этого не произошло, нельзя заниматься экстремальными видами спорта, поднимать тяжести и даже просто делать резкие движения. Не стоит также напрягать зрение – нежелательно долго работать за компьютером и читать при плохом освещении.

Сны дня: сны нынешней ночи дают подсказку относительно того, какие события прошлого влияют на настоящее и особенно будущее.

Афоризм дня: "Сомнение в своем достоинстве – малодушное самоуничтожение" (Уильям Шекспир).

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.

Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды, использующие полудрагоценные камни и минералы.

Табу дня: важно опасаться высоты – не подходить к окнам на верхних этажах и уж тем более не взбираться на крыши.

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