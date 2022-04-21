Астрологічний прогноз на 21 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна зробити неможливе – головне, по-справжньому цього захотіти. Людині до снаги будь-яка – навіть найскладніша – справа, вона може подолати всі перешкоди, які можуть виникнути в неї на шляху. Єдине, чого варто уникати – це зарозумілість та запаморочення від успіхів, вони можуть звести нанівець усі свої досягнення.

Символ дня: муза.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: волошковий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, яшма.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: велика ймовірність серйозних травм — щоб цього не сталося, не можна займатися екстремальними видами спорту, піднімати тяжкості і навіть робити різкі рухи. Не варто напружувати зір — небажано довго працювати за комп'ютером і читати при поганому освітленні.

Сни дня: сни цієї ночі дають підказку щодо того, які події минулого впливають на сьогодення та особливо майбутнє.

Афоризм дня: "Сумнів у своїй гідності — малодушне самознищення" (Вільям Шекспір).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Магія і містика дня: можна здійснювати магічні обряди, що використовують напівдорогоцінне каміння та мінерали.

Табу дня: важливо побоюватися висоти – не підходити до вікон на верхніх поверхах і тим більше не підніматися на дахи.

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