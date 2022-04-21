Пропагандисты РФ анонсировали парад 9 мая в Мариуполе

Такие заявления следует расценивать как анонсирование полного вооруженного захвата Мариуполя ВС РФ.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о манипуляции российской пропаганды по поводу анонса проведения на руинах украинского Мариуполя акции "бессмертный полк".

Об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины пишет в Telegram-канале.

По словам пропагандистов из "ТАСС", заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева объявила о проведении "торжественного" шествия "бессмертный полк" в рамках празднования российского "Дня победы" 9 мая.

Такие заявления следует расценивать как анонсирование полного вооруженного захвата Мариуполя ВС РФ. Но украинский Мариуполь не сдается и продолжает храбро обороняться на все манипуляционные заявления оккупантов.

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