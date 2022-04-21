В Украине заработал Telegram-бот "Поиск детей"

Вся полученная информация будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции.
В Украине работает телеграмм-бот "Поиск детей"
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Этот бот создан Ювенальной полицией Украины для поиска исчезнувших детей или с которыми потеряна завязка во время вторжения РФ в Украину.
После заполнения анкеты вся полученная информация будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции.
Также напоминаем, что в Украине работает чат-бот для поиска пропавших во время войны "Найди родных".
Он дозволяет отыскать тех, с кем потеряна связь, несмотря на страну их реального пребывания.
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