В Украине заработал Telegram-бот "Поиск детей"

Вся полученная информация будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции.

В Украине работает телеграмм-бот "Поиск детей"

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Этот бот создан Ювенальной полицией Украины для поиска исчезнувших детей или с которыми потеряна завязка во время вторжения РФ в Украину.

После заполнения анкеты вся полученная информация будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции.

Также напоминаем, что в Украине работает чат-бот для поиска пропавших во время войны "Найди родных".

Он дозволяет отыскать тех, с кем потеряна связь, несмотря на страну их реального пребывания.

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