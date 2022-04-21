Оккупанты обстреляли Зеленодольск возле Кривого Рога

Вечером 20 апреля из систем залпового огня была обстреляна Зеленодольск, чуть позже – село Великая Костромка.

Российские оккупанты обстреляли город Зеленодольск и село Большая Костромка Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом рассказал мэр Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook.

Вилкул отметил, что на территории Криворожского района и Днепропетровской области, врага нет. Периметр обороны на южном направлении проходит внутри Херсонской области.

По его словам, постоянно продолжаются обстрелы освобожденных сел Херсонской области, а также города Зеленодольск Криворожского района. Приблизительно в 21:30 20 апреля из систем залпового огня был обстрелян Зеленодольск, чуть позже – село Большая Костромка.

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Кроме того, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе после 21:00 20 апреля.

"Друзья, снова слышим взрывы в Николаеве. Оставайтесь в укрытиях или хотя бы соблюдайте правила двух стен. Держитесь подальше от окон", — написал он. В 23.14 мэр сообщил об отбое воздушной тревоги в Николаеве, но деталей о взрывах не рассказал.

Ранее в Зеленодольске кафиры обстреляли детскую площадку кассетными бомбами.

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