Окупанти обстріляли Зеленодольск біля Кривого Рогу

Ввечері 20 квітня із систем залпового вогню було обстріляно Зеленодольськ, трохи пізніше – село Велика Костромка.

Російські окупанти обстріляли місто Зеленодольськ і село Велика Костромка Криворізького району Дніпропетровщини.

Про це розповів мер Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook.

Вілкул зазначив, що на території Криворізького району та Дніпропетровської області загалом, ворога немає. Периметр оборони на південному напрямку проходить усередині Херсонської області.

За його словами, постійно продовжуються обстріли звільнених сіл Херсонської області, а також міста Зеленодольськ Криворізького району. Приблизно о 21:30 20 квітня із систем залпового вогню було обстріляно Зеленодольськ, трохи пізніше – село Велика Костромка.

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Крім того, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті після 21:00 20 квітня.

"Друзі, знову чуємо вибухи в Миколаєві. Залишайтесь в укриттях або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. Тримайтесь подалі від вікон", — написав він. О 23.14 мер повідомив про відбій повітряної тривоги у Миколаєві, але деталей про вибухи не розповів.

Раніше у Зеленодольську окупанти обстріляли дитячий майданчик касетними бомбами.

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