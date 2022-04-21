В Україні запрацював Telegram-бот "Пошук дітей"

Вся отримана інформація буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена працівниками поліції.
В Україні працює телеграм-бот "Пошук дітей"
Про це інформує Центр протидії дезінформації в Telegram.
Цей бот створено Ювенальною поліцією України для пошуку дітей, які зникли або з якими втрачено зав’язок під час вторгнення РФ в Україну.
Після заповнення анкети, вся отримана інформація буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена працівниками поліції.
Також нагадуємо, що в Україні працює чат-бот для пошуку зниклих під час війни "Знайди рідних".
Він дозволяє знайти тих, із ким втрачений зв’язок, попри країну їхнього теперішнього перебування.
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