Астрологічний прогноз на 6 листопада

Маяк / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: старі професійні та фінансові проблеми можна буде розв’язати, поглянувши на них під новим — нетрадиційним — кутом зору.

Реклама

Символ дня: маяк.

Реклама

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: блакитний, синій, ультрамарин.

Щасливі камені дня: малахіт, смарагд.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: ноги, гомілки, стопи.

Хвороби дня: серйозні проблеми у роботі серцево-судинної системи можуть спричинити стрес, тому їх слід уникати.

Харчування протягом дня: необхідно включити до раціону овочі (крім картоплі), морепродукти та фрукти.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона обіцяє приємні сюрпризи в особистому житті.

Реклама

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни цієї ночі часто бувають пророчими — вони збуваються протягом кількох днів.

Табу дня: слід уникати переохолодження — воно може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям.

Цитата дня: «Зроби життя навколо себе прекрасним. І нехай кожна людина відчує, що зустріч із тобою — це дар» (Ошо).

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів