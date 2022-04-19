Страстная пятница 2022 года: когда, традиции и запреты

Страстная пятница 2022 года: что можно и нельзя делать / pixabay.com

Читайте на материале ТСН.ua, когда Страстная пятница, что можно и нельзя делать.

Большая или Страстная пятница – важная дата в православном календаре. Она символизирует окончание последней (шестой) недели Великого поста и начало Пасхи.

Когда Страстная пятница 2022 года

Пасха 2022 года приходится на 24 апреля. Страстная пятница празднуется 22 апреля. Согласно Евангелию, этот день ознаменует тяжелое для Иисуса Христа событие, когда он, преданный Иудой и обвиняемый в бунте, предстал перед Понтием Пилатом. Прокурор приговорил Сына Божьего к распятию на кресте, хотя и понимал, что все обвинения несправедливы. К горе Голгофа Христос нес свой крест на спине, а на вершине он был казнен.

Страстная пятница: что можно делать

В храмах в этот день проводятся особые богослужения, во время которых священники рассказывают о страданиях Иисуса Христа, которые он пережил на кресте, и о его смерти на Голгофе. Именно в Страстную пятницу верующие отказываются от потребления пищи и воды до момента выноса плащаницы. После этого можно съесть небольшое количество хлеба и попить воды, но не более того.

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Хозяйки в этот день традиционно пекли хлеб. Верили, что он отличается целебными свойствами и помогает побороть разные болезни. Также наши предки жгли костер, чтобы отогнать от своих домов нечистую силу.

Что нельзя делать

В христианстве эта дата носит название "день скорби", ведь именно в пятницу Иисус Христос умер на кресте за все человечество. А потому любое веселье запрещено. Также в Страстную пятницу нельзя: