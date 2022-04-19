Страсна п'ятниця 2022 року: коли, традиції та заборони

Страсна п'ятниця 2022: що можна і не можна робити / pixabay.com

Читайте в матеріала ТСН.ua, коли Страсна п'ятниця, що можна і не можна робити.

Велика або Страсна п'ятниця - важлива дата в православному календарі. Вона символізує закінчення останнього (шостого) тижня Великого посту та початок Великодня.

Коли Страсна п'ятниця 2022 року

Великдень 2022 року припадає на 24 квітня. А Страсна п'ятниця святкується 22 квітня. Згідно з Євангелієм, цей день ознаменовує важку для Ісуса Христа подію, коли він, зраджений Юдою та обвинувачений у бунті, постав перед Понтієм Пілатом. Прокурор засудив Сина Божого до розп'яття на хресті, хоча й розумів, що всі звинувачення несправедливі. До гори Голгофа ніс Христос свій хрест на спині, а на вершині він був страчений.

Страсна п'ятниця: що можна робити

В храмах цього дня проводяться особливі богослужіння, під час яких священники розповідають про муки Ісуса Христа, які він пережив на хресті, та про його смерть на Голгофі. Саме у Страсну п'ятницю віряни відмовляються від споживання їжі та води до моменту винесення плащаниці. Після цього дозволено з'їсти невелику кількість хліба та попити води, але не більше того.

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Господині цього дня традиційно пекли хліб. Вірили, що він відрізняється цілющими властивостями і допомагає побороти різні хвороби. Також наші предки палили багаття, щоб відігнати від своїх осель нечисту силу.

Що не можна робити

В християнстві ця дата носить назву "день скорботи", адже саме в п'ятницю Ісус Христос помер на хресті за все людство. А тому будь-які веселощі заборонені. Також в Страсну п'ятницю не можна: