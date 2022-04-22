22 квітня 2022 року – цей день в історії / Pexels

22 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

22 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

22 квітня 2022 року – п’ятниця. 58-й день війни Росії проти України. 112-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

22 квітня - Міжнародний день Матері-Землі. Земля - наша матінка та годувальниця, а тому ця подія є дуже важливою для усього людства. Офіційно цю дату запровадили 22 квітня 2010 року за ініціативою ООН. Рішення створити Міжнародний день Матері-Землі прописано в Резолюзії за 2009 рік. Однак історія події розпочалася задовго до цього.

1971 року ідею створити окремий тиждень для вшанування планети Землі запропонував один із сенаторів США Гейлорд Нельсон. Тоді були проведені спеціальні заходи. Ідея сподобалася як американським підприємтсвам, так і простим людям. З того часу в США щороку третій тиждень квітня вважався тижнем Землі. А сам Нельсон отримав державну нагороду. 1990 року подію почали переймати й інші країни світу.

22 квітня - яке сьогодні церковне свято

22 квітня - день пам'яті мученика Євпсихія / pixabay.com

22 квітня в церковному календарі – день пам'яті мученика Євпсихія. Народився в місті Кесарія Каппадокійська та отримав хороше виховання від своїх знатних батьків, які були християнами. Коли правив імператор Юліан Відступник, якому дуже подобався храм язичницької богині Фортуни. Коли Євпсихій брав шлюб за християнськими звичаями, язичники влаштували своїй богині жертвоприношення. Розлютився Євпсихій та разом з іншими християнами зруйнував храм. Розуміючи, що помста неминуча, роздав своє майно вбогим.

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Та імператор Юліан покарав не лише самого Євпсихія, але й весь народ. Декого він стратив, інших відправив у вигнання. В церков відібрали майно, а церковне духовенство пішло у військо. Місто перетворили на просте село та повернули йому стару назву Маза. Святого ж Євпсихія Юліан змушував принести пожертву ідолам. Протягом багатьох днів його катували, тіло рвали залізом, а потім відсікли голову.

Пам’ятні дати 22 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 22 квітня:

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1370 рік — французький король Карл V наказав закласти перший камінь у фундамент фортеці Бастилія;

1760 рік — у Лондоні під час музичного вечора були вперше використані роликові ковзани. На них вкотився в зал юний музикант-бельгієць, тримаючи в руках скрипку, проте не встиг вразити присутніх своєю майстерністю, як урізався в дзеркало;

1921 рік — міська влада Чикаго вирішує штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які будуть виходит на вулиці у коротких спідницях і з оголеними руками;

1965 рік — в Києві прийнято рішення створити радіостанцію «Промінь»;

1969 рік — у Г'юстоні (США) провели першу вдалу операцію з трансплантації людського ока.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 квітня

Які сьогодні іменини: Вадим.

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22 квітня народилися:

1724 рік — німецький філософ Іммануїл Кант;

1899 рік — український художник-монументаліст Григорій Довженко;

1914 рік — український оператор Вадим Верещак;

1926 рік — український художник, майстер станкової графіки Юрій Фастенко;

1928 рік — український філософ Володимир Шинкарук;

1971 рік — футболіст донецького "Шахтаря" і збірної України Сергій Попов.

Погода на 22 квітня

22 квітня в Києві хмарно, увесь час йтиме дрібний дощ, який може посилитися з другої половини дня. У Львові хмарна погода, вранці можливий дощ, який після обіду послабшає та йтиме до вечора. У Харкові до вечора буде триматися похмура погода, на світанку розпочнеться дрібний дощ, але він закінчиться до середини дня. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря у Києві +11 вдень та +4 вночі. У Львові +11 вдень та +5 вночі. В Харкові +12 вдень і +5 вночі. В Одесі +12 вдень і +7 вночі.