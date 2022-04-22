Астрологічний прогноз на 22 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли вітаються активні дії та рух уперед, без роздумів, заминок та зупинок. Потужна енергія, якою нагороджують людей нинішню місячну добу, добре піддається контролю, тому не завдасть незручностей та дискомфорту.

Символ дня: сонце, храм.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: фіолетовий.

Щасливі камені дня: авантюрин, циркон.

За яку частину тіла відповідає: кровотворна система, печінка.

Хвороби дня: день сприятливий для здорового способу життя – можна займатися спортом, до того ж чим сильнішими будуть фізичні навантаження, тим більше користі людині вони принесуть.

Сни дня: сновидіння цієї ночі особливо важливі для представників творчих професій, оскільки показують, на скільки відсотків людина використовує свій креативний потенціал. Сни, які залишать ранковий приємний "післясмак", свідчать про те, що вона реалізує себе максимально, і навпаки.

Афоризм дня: "Без руху життя – лише летаргічний сон" (Жан-Жак Руссо).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Магія та містика дня: будь-які магічні дії повинні стосуватися поїздок та подорожей – можна створювати амулети та обереги, що захищають у дорозі, а під час ворожінь ставити запитання щодо того, чи варто найближчим часом вирушати в дорогу чи ні.

Табу дня: сьогодні – як, втім, і завжди – небажано потурати своїм слабкостям та поганим звичкам.

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